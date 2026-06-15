Cesena, giorni decisivi tra iscrizione e scelta del nuovo allenatore

Il Cesena è già proiettato verso la prossima stagione e continua a lavorare senza sosta su diversi fronti. In queste settimane la dirigenza bianconera è impegnata nella programmazione del futuro, con alcune questioni considerate prioritarie che dovranno essere definite nel più breve tempo possibile

Cresce l’attesa in vista della scadenza fissata per le ore 23:59 di martedì 16 giugno, termine ultimo per completare l’iter di iscrizione. Sebbene il quadro generale lasci trapelare ottimismo, non si possono escludere eventuali contrattempi dell’ultima ora che potrebbero complicare i piani del club romagnolo.





Sul fronte tecnico, la situazione appare ormai vicina a una definizione. Secondo quanto riferito dal Corriere Romagna, il principale candidato alla guida della squadra resta Guido Pagliuca, pronto a rilanciarsi dopo la parentesi poco fortunata vissuta all’Empoli nella prima parte della stagione.

Il direttore sportivo Andrea Mancini continua a spingere per il suo arrivo, mentre l’unica alternativa concreta al momento sembrerebbe essere la conferma di Ashley Cole.