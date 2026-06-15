Pro Vercelli, UFFICIALE: arriva Bonera come nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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Attraverso un comunicato tramite i propri canali ufficiali, la Pro Vercelli ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Daniele Bonera. L’ex Milan ha firmato un contratto biennale con scadenza 30 giugno 2028, iniziando quindi una nuova avventura nel campionato di Serie C.

Questo il comunicato del club:


“F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver affidato la responsabilità tecnica della Prima Squadra a Daniele Bonera, che ha sottoscritto un contratto biennale con il Club dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2028. La Società è estremamente soddisfatta di accogliere Daniele Bonera a Vercelli e guarda con grande fiducia al futuro. La sua esperienza ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale, unita alla sua conoscenza dei processi di crescita e sviluppo dei giovani talenti, rappresenta un elemento di grande valore per il percorso intrapreso dal Club. Con l’arrivo di Daniele Bonera, la Pro Vercelli aggiunge al proprio progetto una figura di grande esperienza, competenza e ambizione. La Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura le migliori soddisfazioni alla guida delle Bianche Casacche. Benvenuto a Vercelli, Mister Bonera”.

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