Mondiale 2026, il ct della Tunisia a rischio esonero dopo il 5-1 contro la Svezia
Dopo la pesante sconfitta per 5-1 di ieri nel match d’esordio al Mondiale contro la Svezia, trema la panchina della Tunisia a causa delle pesanti critiche di stampa e tifosi per una prestazione giudicata insufficiente sotto il profilo difensivo e dell’organizzazione di gioco.
Il commissario tecnico della Tunisia, Sabri Lamouchi, è finito infatti nel mirino della critica accusato di una pessima gestione della gara incapace di arginare la superiorità della Svezia. Secondo quanto trapela dall’ambiente della federazione, nelle ore successive al match sarebbe stata convocata una riunione di emergenza per valutare il futuro del tecnico.
Prende campo l’ipotesi di un esonero immediato nel corso della competizione, per non compromettere definitivamente il cammino nel gruppo. Decisione che sarebbe storica e che indica al meglio la gravità del momento.