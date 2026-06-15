Catanzaro, idea Troise per la panchina
Dopo l’addio di Alberto Aquilani, il Catanzaro è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B, con il ds Polito che sta valutando varie opzioni.
Secondo quanto riportato da “CalcioCatanzaro.it”, tra i nomi per la panchina giallorossa c’è anche quello di Emanuele Troise, reduce da un ottimo campionato di Serie C con la Lumezzane. Tra i profili sondati resistono anche Possanzini, Pagliuca e Mignani. Interesse anche per Coppitelli che, come Troise, rappresenta un profilo giovane emergente dalla Serie C.