Catanzaro, idea Troise per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Emanuele-Troise

Dopo l’addio di Alberto Aquilani, il Catanzaro è alla ricerca di un nuovo allenatore a cui affidare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie B, con il ds Polito che sta valutando varie opzioni.

Secondo quanto riportato da “CalcioCatanzaro.it”, tra i nomi per la panchina giallorossa c’è anche quello di Emanuele Troise, reduce da un ottimo campionato di Serie C con la Lumezzane. Tra i profili sondati resistono anche Possanzini, Pagliuca e Mignani. Interesse anche per Coppitelli che, come Troise, rappresenta un profilo giovane emergente dalla Serie C.


 

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