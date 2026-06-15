Antognoni elogia Baldini: «È un allenatore moderno che sa osare e valorizzare i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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A margine della presentazione del 30/o premio internazionale Fair Play Menarin, ha rilasciato alcune dichiarazioni il dirigente accompagnatore della Nazionale Under 21 Giancarlo Antognoni, elogiando Silvio Baldini per il lavoro fatto finora con la nazionale.

«Ho conosciuto Baldini in questo frangente, è un allenatore che adotta un sistema di calcio moderno, molto offensivo – ha spiegato Antognoni -. Chiaramente non è che disdegna anche la fase difensiva, però la sua prerogativa è quella di osare e valorizzare i giovani perché poi il suo pensiero è stato sempre quello, in qualsiasi squadra è andato»


E su Baldini, Antognoni aggiunge: «Ha fatto più di 800 partite come allenatore, non sono poche. Non le ha fatte solo in serie A, ma pure in B, C, interregionale. È un allenatore moderno in un contesto attuale che forse non è il suo contesto ideale»

Uno dei talenti che si è messo in mostra con il tecnico ex Palermo è Cher Ndour, giovane talento della Fiorentina: «È il pupillo di Baldini, con lui ha sempre giocato e giocato bene. Forse a Firenze non ha trovato quella metodologia di gioco che a lui preferisce. Andare via dalla Fiorentina? Non credo. È un ragazzo giovane. Credo che la Fiorentina debba puntare molto sui giovani»

 

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