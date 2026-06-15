Cagliari, Accardi apre a Belotti: «Stiamo valutando se ripartire da lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
pietro accardi sampdoria

È iniziata ufficialmente l’avventura di Pietro Accardi al Cagliari. Nel giorno della sua presentazione, il nuovo direttore sportivo rossoblù ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, soffermandosi sul rapporto con la società, sulle strategie di mercato e sulle prime valutazioni relative alla rosa.

Accardi ha innanzitutto parlato del legame costruito negli anni con il presidente Tommaso Giulini e delle sensazioni provate al momento della chiamata.


«Ho avuto la fortuna di conoscere il presidente in questi anni, abbiamo fatto molte trattative insieme. C’è sempre stato un rapporto di stima reciproca, quando mi ha chiamato ero molto felice. Oggi per me è un grande giorno».

Il nuovo direttore sportivo ha poi affrontato il tema del mercato, evidenziando le difficoltà che caratterizzano ogni sessione di trattative e la volontà del club di mantenere una base solida all’interno della rosa.

«Quando inizia il mercato sappiamo le difficoltà che ci sono nel comprare e cedere i giocatori. C’è la volontà di mantenere lo zoccolo duro della squadra, ma i matrimoni si fanno in due: bisogna comprendere la volontà dei giocatori».

Accardi ha inoltre delineato la filosofia tecnica che accompagnerà il lavoro del Cagliari nei prossimi mesi, confermando una particolare attenzione verso il calcio italiano e la crescita del settore giovanile.

«È chiaro che la linea guida è quella di puntare sui giovani italiani, investendo anche sul settore giovanile. Allo stesso tempo per me è importante avere equilibrio».

Spazio infine alle prime valutazioni su alcuni singoli. Tra questi Andrea Belotti, che sta lavorando in queste settimane al centro sportivo rossoblù.

«Belotti? È un ragazzo che si è fatto molto apprezzare per valori umani, sta lavorando al centro sportivo e vuole ricominciare. Stiamo facendo delle valutazioni per capire se possiamo ripuntare su di lui».

Diversa invece la situazione di Luvumbo, per il quale sarebbero già arrivate manifestazioni di interesse.

«Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle richieste, stiamo valutando la cessione. Ci sono sue richieste, una straniera e una italiana».

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