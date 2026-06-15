Mercato, il Sassuolo piomba su Cassandro: Palermo avvisato

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo catanzaro 3-2 (129) aquilani

Il nuovo Sassuolo di Alberto Aquilani potrebbe tingersi di giallorosso. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il tecnico appena approdato sulla panchina neroverde starebbe valutando alcuni dei protagonisti avuti a disposizione nell’ultima esperienza al Catanzaro. Tra questi figura anche Tommaso Cassandro, nome che negli ultimi giorni è stato accostato al Palermo da diverse fonti di mercato.

Come evidenzia Tuttomercatoweb.com, il primo obiettivo resta Mattia Liberali. Il fantasista è reduce da una stagione in Serie B chiusa con quattro gol e quattro assist e dispone di una clausola rescissoria da 6 milioni di euro. Sul giocatore, però, la concorrenza è particolarmente elevata, con diversi club interessati tra cui Como e Bologna. Un’eventuale operazione comporterebbe inoltre il versamento di circa 3 milioni di euro al Milan, titolare del 50% sulla futura rivendita del calciatore.


Non solo Liberali. Secondo Tuttomercatoweb.com, il Sassuolo segue con attenzione anche Costantino Favasuli, terzino che nell’ultima stagione è stato una presenza fissa nell’Under 21 di Silvio Baldini. Il laterale ha chiuso il campionato con due reti e cinque assist, numeri che ne hanno confermato l’importanza nello scacchiere tattico di Aquilani durante l’esperienza calabrese.

C’è poi un terzo profilo che, come sottolinea Tuttomercatoweb.com, non era ancora emerso nelle indiscrezioni di mercato. Si tratta di Tommaso Cassandro, esterno classe 2000 di proprietà del Como, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Catanzaro in prestito. Dopo aver accumulato esperienza in Serie B, il giocatore potrebbe ora avere l’opportunità di misurarsi stabilmente in Serie A.

Il legame tra Cassandro e Aquilani è stato particolarmente forte durante l’ultima stagione. Lo stesso calciatore aveva sottolineato l’importanza del lavoro svolto con il tecnico.

 

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