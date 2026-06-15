Palermo, spunta Luvumbo: i rosanero sfidano il Maiorca per l’attaccante del Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Luvumbo

Luvumbo Zito fonte Lapresse - Ilovepalermocalcio.com

Il Palermo continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione e tra i profili monitorati sarebbe emerso anche quello di Zito Luvumbo. L’attaccante angolano, rientrato al Cagliari dopo l’esperienza in prestito al Maiorca, è al centro di diverse valutazioni in vista del futuro.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il Maiorca avrebbe manifestato l’intenzione di trattenere il giocatore proponendo al Cagliari una nuova operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo in caso di promozione nella Liga.


Sempre secondo L’Unione Sarda, anche il Palermo avrebbe mostrato interesse per l’attaccante. Il club rosanero starebbe infatti valutando una formula simile a quella avanzata dalla società spagnola, con l’obiettivo di inserire Luvumbo nell’organico che Filippo Inzaghi sta costruendo per affrontare il prossimo campionato di Serie B.

La concorrenza, però, non manca. Dalla Spagna filtra infatti che il calciatore avrebbe espresso una preferenza per la permanenza al Maiorca, soluzione che gli consentirebbe di proseguire la propria esperienza nel calcio spagnolo.

Resta da capire se il Palermo deciderà di trasformare il gradimento in una vera trattativa nelle prossime settimane. Luvumbo rappresenterebbe un profilo in grado di garantire velocità, imprevedibilità e capacità di giocare sia da esterno offensivo sia da seconda punta, caratteristiche particolarmente apprezzate nel nuovo assetto tattico immaginato da Inzaghi.

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