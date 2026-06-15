Pedullà: “Palermo su Luvumbo, il Maiorca prova a riportarlo in Spagna”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
pedullà

Zito Luvumbo torna al centro delle attenzioni del mercato dopo la conclusione del prestito al Maiorca. L’attaccante angolano è rientrato al Cagliari, ma il suo futuro potrebbe essere nuovamente lontano dalla Sardegna. A fare il punto sulla situazione è Alfredo Pedullà, che segnala l’interesse di più club nei confronti dell’esterno offensivo.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Maiorca starebbe valutando concretamente la possibilità di riportare Luvumbo in Spagna. Il club iberico ritiene infatti che un’intera stagione vissuta fin dall’inizio possa permettere al calciatore di esprimere al meglio le proprie qualità tecniche e atletiche, valorizzandone ulteriormente il potenziale.


Ma la concorrenza non manca. Come spiegato da Alfredo Pedullà, sulle tracce dell’attaccante si sarebbe mosso anche il Palermo, impegnato nella costruzione di una rosa altamente competitiva per il prossimo campionato di Serie B. La società rosanero sta lavorando per allestire una squadra in grado di puntare direttamente alla promozione in Serie A.

Nel progetto del Palermo, sottolinea ancora Alfredo Pedullà, Luvumbo rappresenterebbe un profilo ideale per caratteristiche tecniche e duttilità offensiva. L’esterno angolano può infatti agire su entrambe le corsie, garantendo velocità, profondità e capacità di saltare l’uomo, qualità particolarmente apprezzate nel calcio proposto da Filippo Inzaghi.

Resta da capire quali saranno le intenzioni del Cagliari e soprattutto la volontà del giocatore, che nelle prossime settimane dovrà valutare le diverse opportunità sul tavolo prima di scegliere la destinazione per la nuova stagione.

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