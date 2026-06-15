Mondiale 2026: la Spagna non va oltre lo 0-0 contro il Capo Verde

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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La Spagna debutta con un inatteso pareggio a reti inviolate contro Capo Verde, che strappa uno storico 0-0 grazie a una prestazione difensiva di grande sacrificio e alle straordinarie parate del portiere Vozinha.

Le Furie Rosse hanno mantenuto il controllo del gioco per gran parte della gara, creando diverse occasioni da gol. Nel primo tempo Ferran Torres ha colpito una clamorosa traversa su assist di Cucurella, mentre Oyarzabal si è visto negare la rete da un intervento eccezionale dell’estremo difensore capoverdiano. La squadra africana, però, ha saputo resistere con ordine, sfruttando anche alcuni pericolosi contropiedi.


Nella ripresa la pressione spagnola è aumentata sensibilmente. Il ritorno in campo di Lamine Yamal, entrato al 71′ dopo il recente infortunio muscolare, ha dato maggiore vivacità all’attacco iberico, ma senza risultati concreti. Nemmeno l’ingresso di Nico Williams nel finale è bastato a superare il muro difensivo degli Squali Blu.

Il grande protagonista della serata è stato il quarantenne Vozinha, autore di sette interventi decisivi che hanno consentito a Capo Verde di conquistare un prezioso punto. Per la Spagna, campione d’Europa in carica, un debutto sottotono; per Capo Verde, invece, una serata destinata a rimanere nella storia.

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