Da Empoli: “Si apre l’asta per Shpendi: Padova, Palermo e Frosinone sulle tracce dell’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
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Secondo quanto riportato da EmpoliChannel, il futuro di Stiven Shpendi potrebbe essere lontano da Empoli. L’attaccante albanese classe 2003, protagonista dell’ultima stagione azzurra con 15 reti e prestazioni decisive, avrebbe attirato l’interesse di diversi club in vista della prossima stagione.

Tra le società più interessate ci sarebbe il Padova, con il tecnico Antonio Calabro che spingerebbe per ritrovare un giocatore già allenato ai tempi della Carrarese. Sulle tracce del centravanti rimane anche il Palermo, alla ricerca di rinforzi per puntare alla promozione in Serie A.


La pista più suggestiva porta però al Frosinone, che potrebbe offrire a Shpendi l’opportunità di confrontarsi con un progetto ambizioso. A favorire eventuali contatti potrebbe essere anche il consolidato rapporto tra il presidente azzurro Fabrizio Corsi e il patron ciociaro Maurizio Stirpe.

L’Empoli, che investì circa due milioni di euro per acquistarlo dal Cesena, dovrà ora decidere se puntare ancora sul giovane attaccante o valutare le offerte in arrivo. Una cosa appare certa: il nome di Shpendi sarà tra i più chiacchierati del mercato estivo.

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