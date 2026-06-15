Mantova, ufficiale l’arrivo di Gliozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
GLIOZZI

Il Mantova mette a segno un importante colpo per il reparto offensivo. È ufficiale, infatti, l’arrivo di Ettore Gliozzi, attaccante esperto reduce dall’ultima esperienza con la maglia del Modena.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del club virgiliano, che ha scelto un video dedicato per comunicare l’ingaggio del centravanti senza diffondere, almeno per il momento, un comunicato ufficiale.


Gliozzi porta in dote esperienza e conoscenza della categoria, caratteristiche che il Mantova punta a sfruttare per affrontare al meglio la prossima stagione. L’attaccante rappresenta così uno dei primi rinforzi del mercato estivo biancorosso, con la società che continua a lavorare per costruire una rosa competitiva.

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