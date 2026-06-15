Watford, Dionisi nuovo tecnico: «Non vedo l’ora di vivere il calcio inglese»

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Il Watford ha ufficializzato l’ingaggio di Alessio Dionisi con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Per l’ex allenatore del Palermo si apre così una nuova avventura in Inghilterra, alla guida di uno dei club più ambiziosi della Championship.

Nelle sue prime dichiarazioni da tecnico degli Hornets, Dionisi ha manifestato tutto il suo entusiasmo per questa nuova esperienza professionale: «Sono estremamente motivato e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida con il Watford Football Club».


L’allenatore italiano ha poi sottolineato il forte legame e l’ammirazione che da sempre nutre nei confronti del calcio britannico: «Il calcio inglese mi ha sempre affascinato e ora ho l’opportunità di viverlo e respirarlo in prima persona».

Dopo l’esperienza sulla panchina del Palermo, Dionisi è pronto a misurarsi con il calcio inglese, in un campionato competitivo e ricco di tradizione. Il Watford punta sulle sue qualità per aprire un nuovo ciclo e rilanciare le proprie ambizioni nella stagione ormai alle porte

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