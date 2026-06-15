Mondiale 2026: Egitto avanti all’intervallo, Belgio sotto 1-0

Si chiude con l’Egitto in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Belgio. Al termine dei primi 45 minuti, la formazione nordafricana conduce per 1-0 grazie alla rete realizzata al 19′ da Emam Ashour.

L’azione decisiva nasce da una giocata di Mohamed Salah, che serve il compagno al limite dell’area. Ashour controlla il pallone e lascia partire una conclusione precisa che si infila nell’angolino basso, superando Courtois.





Il Belgio ha provato a reagire affidandosi soprattutto alla qualità di Kevin De Bruyne, protagonista di diverse iniziative offensive. I Diavoli Rossi hanno creato alcune occasioni interessanti con Trossard e Tielemans, senza però riuscire a impensierire seriamente la retroguardia egiziana.

L’Egitto, oltre al vantaggio, ha sfiorato il raddoppio al 33′ con Mostafa Ziko, fermato da un ottimo intervento di Courtois. Nel finale i belgi hanno aumentato il possesso del pallone, ma senza trovare il varco giusto per ristabilire la parità.

Dopo i primi 45 minuti, dunque, è l’Egitto a sorridere grazie alla rete di Ashour e a una prestazione ordinata e concreta contro una delle nazionali più attrezzate del panorama internazionale.