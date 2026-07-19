Finale Mondiale 2026: pari senza reti all’intervallo tra Spagna e Argentina

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Una prima frazione intensa e combattuta, ma con poche vere occasioni da gol e tanto equilibrio tra le due nazionali.

La Spagna ha creato le opportunità più pericolose, soprattutto con Lamine Yamal, fermato da un ottimo intervento di Emiliano Martínez nei primi minuti, e con Mikel Oyarzabal, che al 39′ ha impegnato ancora il portiere argentino con una conclusione potente. Nel finale ci ha provato anche Marc Cucurella, ma il suo tiro dal limite è terminato di poco a lato.





L’Argentina ha risposto soprattutto in ripartenza, senza però riuscire a impensierire seriamente Unai Simón. Da segnalare il problema fisico di Lisandro Martínez, costretto a lasciare il campo al 44′ dopo aver rimediato anche un cartellino giallo: al suo posto è entrato Nicolás Otamendi.

Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro Slavko Vinčić ha mandato le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Tutto ancora aperto nella ripresa della finale mondiale.