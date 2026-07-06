Mondiale 2026: la Spagna batte 1-0 il Portogallo e vola ai quarti di finale
Si conclude il match tra Spagna e Portogallo, valido per gli ottavi di finale della competizione. Dopo un incontro combattuto, sono gli spagnoli a riuscire a qualificarsi al turno successivo, imponendosi per 1-0 grazie alla rete allo scadere di Merino.
Inizia meglio l’incontro la formazione di De la Fuente, che al 10′ sfiora il vantaggio: Oyarzabal, tutto solo davanti a Diogo Costa incrocia il sinistro, con la palla che termina fuori di un soffio. Spagna che, poco dopo, va nuovamente vicina al gol con un sinistro a giro di Yamal parato dall’estremo difensore portoghese.
Il Portogallo reagisce e prova a sbloccare il risultato: colpo di testa di Joao Felix su cross dalla destra, Unai Simon lo mura, palla a Cristiano Ronaldo che prova la girata in acrobazia, ma ancora il portiere della Spagna recupera la posizione e fa suo il pallone. Le due squadre vanno dunque al riposo con un nulla di fatto, con il match che si deciderà nella ripresa.
Nella ripresa il match fatica a decollare, con il ritmo della gara che si abbassa. Al 52′ c’è un altra occasione per la formazione di Martinez per portarsi in vantaggio: Neto sgasa sulla destra, palla in mezzo a cercare il secondo palo, ma la sfera è troppo lontana anche dalla disponibilità di Ronaldo.
Quando l’incontro sembrava ormai indirizzato verso i tempi supplementari, arriva il gol vittoria per la Spagna: al 90′ Ferran Torres inventa un’imbucata per Merino che, a tu per tu con Diogo Costa, piazza il sinistro sul primo palo. Una rete che consente alla formazione spagnola di accedere ai quarti di finale, dove sfiderà la vincente tra Stati Uniti e Belgio.