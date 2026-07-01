Mondiale 2026: Congo avanti 1-0 sull’Inghilterra all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Si chiude il primo tempo della sfida tra Inghilterra e Congo, valida per i sedicesimi di finale del Mondiale 2026. Ottima la prova fin qui della formazione africana, capace di tenere testa agli inglesi nonostante il netto divario tecnico che, almeno sulla carta, separa le due squadre, andando al riposo in vantaggio per 1-0 e sfiorando anche il gol del raddoppio.

Grande inizio di match per il Congo, che al 7′ passa subito in vantaggio: Cipenga riceve palla appena dentro l’area di rigore, da posizione defilata, controlla e scaglia un destro forte sul primo palo, battendo Pickford. L’Inghilterra prova una timida reazione, cercando di entrare in partita imbastendo un palleggio insistito.


La prima occasione per gli inglesi arriva al 35′, con un tiro di Rashford salvato sulla linea da Wan-Bissaka. Il Congo non si lascia intimidire e al 42′ va vicino al gol del raddoppio con Yoane Wissa che da pochi metri colpisce in pieno il palo con un tiro di prima intenzione. Nel recupero è nuovamente l’Inghilterra ad andare vicina alla rete del pari con un colpo di testa ravvicinato di Bellingham sul quale il portiere congolese si fa trovare pronto distendendosi in maniera rapida sul suo lato destro.

 

 

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