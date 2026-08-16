Palermo, Brunori conteso da Modena e Cesena: duello di mercato per l’ex capitano

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (79) Brunori

Il mercato del Palermo continua a muoversi anche a Ferragosto e l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle operazioni in uscita. Tra i calciatori destinati a lasciare il club rosanero, il nome più caldo è quello di Matteo Brunori, finito nel mirino di due società di Serie B.

Come riportato da Massimiliano Radicini su Gds.it, il sito del Giornale di Sicilia, sulle tracce dell’ex capitano ci sono Modena e Cesena. Entrambi i club avrebbero manifestato un interesse concreto e stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione.


Modena e Cesena pronte a muoversi

Per Brunori potrebbe dunque profilarsi un vero e proprio duello emiliano-romagnolo. Modena e Cesena considerano l’attaccante un possibile rinforzo per il proprio reparto offensivo e potrebbero provare ad accelerare nei prossimi giorni.

Secondo Massimiliano Radicini su Gds.it, entrambe le società sono forti sul numero 9 rosanero, anche se al momento la partita rimane aperta e non è ancora arrivato l’affondo decisivo.

La situazione potrebbe entrare nel vivo a breve, con il Palermo interessato a trovare una sistemazione per un calciatore che non rientra nel progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Palermo, prima le uscite

La linea tracciata dal club resta infatti la stessa: prima completare le cessioni e successivamente valutare eventuali nuovi acquisti.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini su Gds.it, il sito del Giornale di Sicilia, oltre a Brunori rimangono da definire le posizioni di Blin e Buttaro, mentre per Diakité si attende l’ufficialità del trasferimento allo Zulte Waregem.

Una volta alleggerito l’organico, il direttore sportivo Carlo Osti avrà un quadro più chiaro degli spazi disponibili e potrà eventualmente tornare a intervenire sul mercato in entrata.

Brunori, giorni decisivi

I riflettori restano però puntati soprattutto sull’attaccante. Dopo essere finito nel mirino di diverse società, adesso Modena e Cesena sembrano le due piste più concrete.

Il Giornale di Sicilia, attraverso Gds.it e l’articolo firmato da Massimiliano Radicini, apre dunque a una nuova fase della vicenda Brunori: il duello è cominciato e i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per capire quale sarà la prossima destinazione dell’ex capitano del Palermo.

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