Giornale di Sicilia: “Palermo-Lecce, Inzaghi prepara l’undici: Pierozzi e Palumbo verso una maglia da titolare”

Il Palermo torna a lavorare in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione. Il tempo a disposizione di Filippo Inzaghi è ridotto e saranno decisive le prossime sedute per stabilire la formazione che lunedì affronterà il Lecce al Renzo Barbera nel primo impegno di Coppa Italia.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, due delle principali certezze sembrano essere Pierozzi e Palumbo. Entrambi saranno infatti squalificati per la prima giornata di campionato contro la Juve Stabia a causa dei provvedimenti disciplinari rimediati nel playoff contro il Catanzaro. Una situazione che potrebbe spingere Inzaghi a utilizzarli dal primo minuto contro i salentini.





Bani pronto al rientro, Magnani in vantaggio

Tra i pali la scelta dovrebbe ricadere senza particolari dubbi su Joronen. Pierozzi è candidato a occupare la corsia destra, mentre al centro della retroguardia potrebbe rivedersi Bani. Il capitano ha saltato l’amichevole contro la Juventus a causa dei postumi di un’influenza, ma Inzaghi ha già anticipato la sua disponibilità per la Coppa Italia.

Per completare la coppia centrale rimane aperta la concorrenza tra Magnani, Peda, Ceccaroni e Barba. Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Magnani potrebbe partire leggermente avanti grazie alle indicazioni positive fornite durante il precampionato. Sulla sinistra, invece, Augello è favorito su Bozzolan.

Segre-Ranocchia, ma attenzione a Estevez

Più complessa la situazione a centrocampo. Sono quattro i giocatori in corsa per due maglie e Inzaghi dovrà sfruttare gli ultimi allenamenti per sciogliere le riserve.

Segre vede crescere le proprie possibilità di partire dall’inizio e al suo fianco potrebbe esserci Ranocchia. La loro conoscenza reciproca garantirebbe al Palermo una coppia già rodata. Non va però sottovalutata la candidatura di Estevez, mentre Gomes sembra partire leggermente più indietro nelle gerarchie.

Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le rotazioni effettuate durante il precampionato non hanno ancora consegnato indicazioni definitive.

Palumbo può cambiare il volto della trequarti

Molto dipenderà dalla posizione scelta per Palumbo. Il «Mago» può essere utilizzato sia da trequartista centrale sia partendo dalla fascia destra.

Nel primo caso potrebbe esserci spazio per Gyasi sulla destra, mentre se Palumbo venisse spostato sull’esterno sarebbe Hernani il principale candidato ad agire alle spalle del centravanti.

A sinistra resta aperto il duello tra Johnsen e Vavassori. Il norvegese appare leggermente favorito, ma l’ottimo precampionato dell’ex Atalanta mantiene vivo il ballottaggio.

Più difficile, invece, immaginare Strefezza titolare. L’ultimo arrivato deve ancora raggiungere la migliore condizione e dovrebbe essere utilizzato da Inzaghi a partita in corso.

Pohjanpalo guida l’attacco

Una certezza assoluta riguarda infine il centravanti. Sarà Pohjanpalo a guidare l’attacco del Palermo contro il Lecce. Alle sue spalle scalpita Le Douaron, autore di quattro reti durante il precampionato e pronto a rappresentare una delle principali soluzioni dalla panchina.

Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, delinea dunque un Palermo ancora caratterizzato da diversi ballottaggi. Le prossime sedute a Torretta saranno decisive, ma una prima possibile formazione comincia già a prendere forma.

Probabile Palermo (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Magnani, Augello; Segre, Ranocchia; Palumbo, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.