Corriere dello Sport: “Como, nuovo assalto al Chelsea: dopo Chalobah spunta Delap. Genoa su Ferguson”

Il Como guarda ancora a Londra per rinforzare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas. Dopo l’operazione che ha portato in Lombardia Trevoh Chalobah per 30 milioni di euro più bonus, il club lariano ha avviato i contatti con il Chelsea anche per Liam Delap, attaccante inglese di 23 anni.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il Como è alla ricerca di un centravanti dal profilo internazionale e Delap risponde alle caratteristiche individuate da Fabregas. L’operazione è stata impostata sulla base di un possibile prestito e sarà approfondita nelle prossime ore.





Como, Delap non è l’unica soluzione per l’attacco

La pista che conduce all’attaccante del Chelsea è concreta, ma non rappresenta l’unica soluzione valutata dalla società lombarda. Il Como sta infatti lavorando contemporaneamente su diversi profili e soltanto dopo aver analizzato costi e fattibilità delle varie operazioni arriverà la scelta definitiva.

Rimane aperto anche il capitolo relativo alla difesa. Secondo il Corriere dello Sport, in caso di partenza di uno degli attuali centrali potrebbe tornare d’attualità Diego Carlos, 33 anni, per il quale si ragiona su un possibile ritorno in prestito dal Fenerbahce.

Genoa, Ferguson per l’attacco di De Rossi

Il centravanti rappresenta una priorità anche per il Genoa. Il club rossoblù sta valutando la possibilità di avviare una trattativa per Evan Ferguson, 21 anni, reduce dall’esperienza in prestito alla Roma.

L’attaccante irlandese è di proprietà del Brighton e potrebbe raggiungere Genova ancora con la formula del prestito. Il Corriere dello Sport sottolinea come il mercato estero rimanga il principale terreno di ricerca del Genoa, intenzionato a consegnare a Daniele De Rossi una nuova punta prima della conclusione della sessione.

Lecce, continua il caso Banda

Situazione differente in casa Lecce, dove continua a tenere banco il caso Lameck Banda. L’attaccante zambiano e l’Al Swehli potrebbero rivolgersi alla Fifa per ottenere un transfer provvisorio che consentirebbe al giocatore di scendere in campo con la formazione libica.

Il Lecce si è però già mosso nelle sedi competenti per tutelare la propria posizione e ottenere un risarcimento. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Figc si è già espressa in favore della società salentina, stabilendo che Banda non può trasferirsi all’Al Swehli a parametro zero.

Sassuolo, ufficiale Obrador. Montipò verso Venezia

Tra le operazioni definite c’è quella di Rafael Obrador al Sassuolo. Il terzino sinistro, 22 anni, arriva dal Benfica con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Si avvicina inoltre un’operazione tra Venezia e Verona. I lagunari hanno individuato in Lorenzo Montipò il possibile vice di Filip Stankovic e hanno raggiunto un accordo di massima con l’Hellas per uno scambio che porterebbe Nunzio Lella nella direzione opposta. Le società stanno lavorando agli ultimi dettagli.

Atalanta, tentativi per Lang. Schalke su Kolasinac

L’Atalanta continua invece a pensare a Noa Lang. L’obiettivo è provare a ottenere l’olandese in prestito dal Napoli e consegnarlo a Maurizio Sarri. La concorrenza non manca, ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bergamasco ha già effettuato diversi tentativi.

In uscita dall’Atalanta va invece registrato l’interesse concreto dello Schalke 04 per Sead Kolasinac, esterno classe 1993.

Vlahovic e l’accoglienza del Besiktas

Prosegue infine l’entusiasmo a Istanbul per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è rimasto particolarmente colpito dall’accoglienza ricevuta dai sostenitori del Besiktas.

«Mi sono emozionato perché non ho mai visto un amore così prima di adesso. Per i tifosi del Besiktas darò tutto me stesso, tutto», ha dichiarato Vlahovic nel corso della presentazione.

Il centravanti ha poi celebrato insieme ai sostenitori il suo arrivo, lanciando alcuni palloni verso le tribune e ringraziando ancora il pubblico per il grande calore ricevuto.