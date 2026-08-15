Corriere dello Sport: “Como, nuovo assalto al Chelsea: dopo Chalobah spunta Delap. Genoa su Ferguson”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
cf207353ee

Il Como guarda ancora a Londra per rinforzare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas. Dopo l’operazione che ha portato in Lombardia Trevoh Chalobah per 30 milioni di euro più bonus, il club lariano ha avviato i contatti con il Chelsea anche per Liam Delap, attaccante inglese di 23 anni.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il Como è alla ricerca di un centravanti dal profilo internazionale e Delap risponde alle caratteristiche individuate da Fabregas. L’operazione è stata impostata sulla base di un possibile prestito e sarà approfondita nelle prossime ore.


Como, Delap non è l’unica soluzione per l’attacco

La pista che conduce all’attaccante del Chelsea è concreta, ma non rappresenta l’unica soluzione valutata dalla società lombarda. Il Como sta infatti lavorando contemporaneamente su diversi profili e soltanto dopo aver analizzato costi e fattibilità delle varie operazioni arriverà la scelta definitiva.

Rimane aperto anche il capitolo relativo alla difesa. Secondo il Corriere dello Sport, in caso di partenza di uno degli attuali centrali potrebbe tornare d’attualità Diego Carlos, 33 anni, per il quale si ragiona su un possibile ritorno in prestito dal Fenerbahce.

Genoa, Ferguson per l’attacco di De Rossi

Il centravanti rappresenta una priorità anche per il Genoa. Il club rossoblù sta valutando la possibilità di avviare una trattativa per Evan Ferguson, 21 anni, reduce dall’esperienza in prestito alla Roma.

L’attaccante irlandese è di proprietà del Brighton e potrebbe raggiungere Genova ancora con la formula del prestito. Il Corriere dello Sport sottolinea come il mercato estero rimanga il principale terreno di ricerca del Genoa, intenzionato a consegnare a Daniele De Rossi una nuova punta prima della conclusione della sessione.

Lecce, continua il caso Banda

Situazione differente in casa Lecce, dove continua a tenere banco il caso Lameck Banda. L’attaccante zambiano e l’Al Swehli potrebbero rivolgersi alla Fifa per ottenere un transfer provvisorio che consentirebbe al giocatore di scendere in campo con la formazione libica.

Il Lecce si è però già mosso nelle sedi competenti per tutelare la propria posizione e ottenere un risarcimento. Come ricorda il Corriere dello Sport, la Figc si è già espressa in favore della società salentina, stabilendo che Banda non può trasferirsi all’Al Swehli a parametro zero.

Sassuolo, ufficiale Obrador. Montipò verso Venezia

Tra le operazioni definite c’è quella di Rafael Obrador al Sassuolo. Il terzino sinistro, 22 anni, arriva dal Benfica con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Si avvicina inoltre un’operazione tra Venezia e Verona. I lagunari hanno individuato in Lorenzo Montipò il possibile vice di Filip Stankovic e hanno raggiunto un accordo di massima con l’Hellas per uno scambio che porterebbe Nunzio Lella nella direzione opposta. Le società stanno lavorando agli ultimi dettagli.

Atalanta, tentativi per Lang. Schalke su Kolasinac

L’Atalanta continua invece a pensare a Noa Lang. L’obiettivo è provare a ottenere l’olandese in prestito dal Napoli e consegnarlo a Maurizio Sarri. La concorrenza non manca, ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bergamasco ha già effettuato diversi tentativi.

In uscita dall’Atalanta va invece registrato l’interesse concreto dello Schalke 04 per Sead Kolasinac, esterno classe 1993.

Vlahovic e l’accoglienza del Besiktas

Prosegue infine l’entusiasmo a Istanbul per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è rimasto particolarmente colpito dall’accoglienza ricevuta dai sostenitori del Besiktas.

«Mi sono emozionato perché non ho mai visto un amore così prima di adesso. Per i tifosi del Besiktas darò tutto me stesso, tutto», ha dichiarato Vlahovic nel corso della presentazione.

Il centravanti ha poi celebrato insieme ai sostenitori il suo arrivo, lanciando alcuni palloni verso le tribune e ringraziando ancora il pubblico per il grande calore ricevuto.

Altre notizie

palermo brescia 2-2 B (27) bettella

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Juve Stabia, preso Bettella e attesa per Correia. Avellino su Galazzi e Chipperfield”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
Screenshot 2026-08-14 090257

Quotidiano di Puglia: “Lecce, Siebert salta il Palermo: Di Francesco ridisegna la difesa per il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Tuttosport: “Serie B, mercato: Pisa vicino a Correia e Pittarello, offerta per Petagna. Catanzaro in pole per Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo monza 0-3 (85) brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato riparte dalle cessioni: Brunori il nodo più delicato, occhi su Le Douaron e Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (137) giovane

Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Pisa all’assalto di Correia, Pittarello e Petagna. Catanzaro su Ciervo e Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
e05d7f2f13

Corriere dello Sport: “Mercato, Genoa su Ferguson. Vlahovic firma con il Besiktas, Atalanta: ufficiale Kristensen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese, ufficiale Elia. Juve Stabia su Bettella, l’Avellino tratta Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
IMG_8192

UFFICIALE: Artioli è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
9898ea568a554a44aa4ee35f0e1586e1-24286-oooz0000

Virtus Entella, accordo trovato con il Potenza per Lucas Felippe

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
io-ispirato-allo-stile-di-vita-di-ronaldo-sabato-la-posta-in-palio-e-altissima-vogliamo-dar-continuita-ai-successi (1)

Juve Stabia, in arrivo il palermitano Barranco: poi il prestito alla Vis Pesaro

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
b1f93281e247b45bbff64ccb4c92423f-13274-oooz0000

Juve Stabia, fatta per l’ex Palermo Davide Bettella

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026
9400429_OBJ65914586_114568

Catanzaro-Mantova, duello per Capomaggio: nel mirino il centrocampista della Salernitana

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026

Ultimissime

cf207353ee

Corriere dello Sport: “Como, nuovo assalto al Chelsea: dopo Chalobah spunta Delap. Genoa su Ferguson”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
palermo brescia 2-2 B (27) bettella

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Juve Stabia, preso Bettella e attesa per Correia. Avellino su Galazzi e Chipperfield”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, il Barbera prepara l’esodo: in 30 mila per il Lecce, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
Screenshot 2026-08-14 090257

Quotidiano di Puglia: “Lecce, Siebert salta il Palermo: Di Francesco ridisegna la difesa per il Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Tuttosport: “Serie B, mercato: Pisa vicino a Correia e Pittarello, offerta per Petagna. Catanzaro in pole per Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026