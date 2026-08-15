Corriere dello Sport: “Palermo, il Barbera prepara l’esodo: in 30 mila per il Lecce, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (121) inzaghi

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Lunedì il nuovo Palermo farà il proprio debutto ufficiale contro il Lecce in Coppa Italia e al Renzo Barbera si prepara una cornice da grande appuntamento. Non meno di 30 mila spettatori sono attesi sugli spalti per assistere alla prima uscita stagionale della squadra di Filippo Inzaghi.

Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Curva Nord e tribuna risultano già esaurite e i prezzi popolari scelti per la partita potrebbero contribuire ad avvicinare ulteriormente il Barbera al tutto esaurito. Una risposta che certifica ancora una volta l’entusiasmo della piazza nei confronti di una squadra costruita per puntare alla promozione.


Un Palermo diverso per puntare alla Serie A

La curiosità non riguarda soltanto il risultato. Il pubblico vuole infatti scoprire il nuovo volto tattico disegnato da Inzaghi. Il tecnico ha deciso di cambiare rispetto alla passata stagione, abbandonando la difesa a tre e lavorando su un sistema capace di aumentare qualità, imprevedibilità e dominio della partita.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, uno degli obiettivi principali è sfruttare maggiormente gli esterni, chiamati a saltare l’uomo e creare occasioni per Pohjanpalo, reduce dai 25 gol complessivi della scorsa Serie B.

In questa direzione vanno gli arrivi di Vavassori e Strefezza, oltre alla volontà di ottenere maggiore continuità da Johnsen. Importante sarà anche il contributo dei terzini, reparto rinforzato con Cassandro e Bozzolan, chiamati a competere rispettivamente con Pierozzi e Augello.

Strefezza verso la panchina, attesa per Bani

Non è però scontato che contro il Lecce si possa già osservare il Palermo nella sua versione definitiva. Strefezza non dovrebbe partire titolare contro la sua ex squadra: l’esterno non ha svolto la preparazione insieme ai compagni e Inzaghi intende aumentarne gradualmente il minutaggio.

C’è attenzione anche attorno alle condizioni di Bani. Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il capitano ha saltato entrambe le amichevoli disputate a Perth. La sua disponibilità rappresenterebbe un elemento importante per una difesa che si prepara al primo vero banco di prova della stagione.

Il fattore Australia

Rimane inoltre da valutare la risposta fisica della squadra dopo la tournée australiana. Il Palermo deve smaltire gli effetti di una settimana trascorsa dall’altra parte del mondo, caratterizzata da condizioni climatiche differenti e soprattutto dai lunghi voli intercontinentali.

I rosanero hanno comunque già ripreso a lavorare a Torretta con una seduta composta da esercizi di forza in palestra e attività aerobica sul terreno di gioco. Gli allenamenti proseguiranno anche a Ferragosto.

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Paolo Vannini, evidenzia infine che alla vigilia non è prevista la tradizionale conferenza stampa di Inzaghi. Il tecnico parlerà soltanto dopo la partita.

Prima, però, sarà il campo a dare le prime risposte. Palermo-Lecce rappresenterà immediatamente un test contro una formazione di Serie A e davanti a circa 30 mila spettatori: una prima notte importante per capire a che punto sia il nuovo progetto tecnico rosanero.

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