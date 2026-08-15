Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Juve Stabia, preso Bettella e attesa per Correia. Avellino su Galazzi e Chipperfield”

Il mercato di Serie B continua a muoversi tra operazioni ufficiali e trattative destinate a entrare nel vivo nelle prossime ore. Cesena, Verona, Entella e Carrarese hanno definito nuovi innesti, mentre la Juve Stabia attende sviluppi sul futuro di Omar Correia e l’Avellino continua a lavorare sulla trequarti.

Come riferisce Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Cesena ha ufficializzato l’arrivo di Mihajlo Ilić dal Bologna. Il difensore, 23 anni, si trasferisce a titolo temporaneo dopo aver disputato la scorsa stagione in prestito all’Anderlecht, raccogliendo 13 presenze nel massimo campionato belga.





Verona, ufficiale Le Borgne. Felippe all’Entella

Il Verona ha invece ingaggiato dal Como Andréa Le Borgne. Il centrocampista francese, 20 anni, arriva con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione.

Operazione conclusa anche dall’Entella, che accoglie Lucas Felippe dal Potenza. Il centrocampista, 26 anni, si trasferisce a Chiavari a titolo temporaneo con obbligo e diritto di riscatto.

Come scrive Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la Carrarese ha inoltre acquistato a titolo definitivo dallo Zurigo David Jakob Vujević. Il difensore, 19 anni, ha sottoscritto un contratto quadriennale. Il club toscano ha anche prolungato fino al 30 giugno 2029 l’accordo con Filippo Oliana.

Juve Stabia, Bettella firma. Antonini e Zaro nel mirino

Particolarmente attiva la Juve Stabia, che ha sottoscritto un contratto biennale con Davide Bettella. Il difensore centrale, 26 anni, arriva dopo le esperienze con Catanzaro e Pescara.

Il reparto potrebbe però subire ulteriori cambiamenti. Il Südtirol è pronto a esercitare la clausola da 1,2 milioni di euro per Andrea Giorgini e la Juve Stabia sta già valutando come sostituirlo.

I due profili preferiti sono Matias Antonini del Catanzaro e Giovanni Zaro del Cesena. Secondo quanto riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, gli stabiesi interverranno nuovamente sulla retroguardia una volta concretizzata la partenza di Giorgini.

Correia-Pisa, la Juve Stabia aspetta il rilancio

Rimane aperto anche uno dei dossier più importanti del mercato della Juve Stabia: quello relativo a Omar Correia.

Il direttore sportivo Stefanelli attende il rilancio definitivo del Pisa per il centrocampista franco-senegalese. La trattativa resta dunque aperta, con il club toscano chiamato a compiere un nuovo passo per provare ad arrivare alla chiusura.

Avellino, concorrenza del Cesena per Depaoli

L’Avellino continua a lavorare per completare l’organico, ma deve registrare l’inserimento del Cesena nella corsa a Fabio Depaoli della Sampdoria.

Non arrivano invece segnali positivi dalla prima proposta presentata per Liam Chipperfield. Il Sion ha infatti respinto l’offerta avanzata dal club irpino per il trequartista di 22 anni.

Come riferisce ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino non si limita però alla pista Chipperfield. In occasione della sfida disputata contro il Monza c’è stato infatti un dialogo per Nicolas Galazzi, 25 anni, in uscita dal club brianzolo.

Il giocatore rimane sul taccuino del direttore sportivo Aiello come possibile rinforzo per completare la batteria dei trequartisti a disposizione dell’Avellino.

Tra le altre operazioni riportate da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il difensore lituano Motiejus Sapola è passato dal Pisa allo Spezia, mentre il Südtirol ha ceduto Karim Zedadka all’Empoli a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.