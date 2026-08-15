Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen chiamato al salto di qualità: a sinistra c’è una maglia da difendere”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (119) johnsen

Il talento non è mai stato in discussione, ma adesso per Dennis Johnsen è arrivato il momento di trasformare qualità e tecnica in continuità. Il norvegese si prepara ad affrontare l’inizio della nuova stagione con una maglia da titolare da difendere e una concorrenza sulla trequarti diventata decisamente più agguerrita.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il precampionato di Johnsen ha alternato buone indicazioni a qualche passaggio meno brillante. I programmi del Palermo, però, non sembrano essere cambiati: l’idea è quella di affidargli la fascia sinistra nel 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi.


Johnsen verso due maglie da titolare

Il norvegese dovrebbe partire dall’inizio sia contro il Lecce in Coppa Italia sia nella successiva sfida di campionato contro la Juve Stabia. Due appuntamenti nei quali Johnsen sarà chiamato a mandare subito segnali importanti.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, uno degli aspetti sui quali dovrà crescere maggiormente riguarda la precisione nelle giocate decisive. La capacità di saltare l’uomo e creare superiorità non manca, ma sarà fondamentale ridurre gli errori soprattutto nell’ultimo passaggio.

Partendo dalla sinistra, Johnsen può inoltre offrire diverse soluzioni alla manovra rosanero: allargarsi per lasciare spazio alla sovrapposizione del terzino oppure accentrarsi sul destro, puntando l’avversario e cercando direttamente la conclusione.

Servono anche i numeri

A fare la differenza dovrà essere soprattutto la produzione offensiva. Nella sua prima parte di esperienza in rosanero, Johnsen ha raccolto un gol, contro il Catanzaro, e un assist per Augello contro la Sampdoria, pagando anche alcuni problemi fisici.

Il ritiro estivo è servito a inserirlo maggiormente nei meccanismi studiati da Inzaghi. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il norvegese è stato utilizzato sia per favorire lo sviluppo della manovra sia come possibile finalizzatore. Ora, però, arriverà la verifica più importante, quella delle partite ufficiali.

Vavassori e Strefezza aumentano la concorrenza

Johnsen dovrà anche fare i conti con una batteria di trequartisti molto più profonda. Vavassori ha lasciato ottime impressioni durante la preparazione, mentre Strefezza, pur essendo destinato principalmente alla corsia destra, può essere impiegato con efficacia anche sul versante opposto.

Senza dimenticare Gyasi, considerato da Inzaghi una soluzione utilizzabile su entrambe le fasce.

Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Alessandro Arena, fotografa quindi una situazione chiara: Johnsen parte avanti nelle gerarchie, ma quest’anno il posto dovrà essere conquistato e difeso partita dopo partita. Lecce e Juve Stabia rappresenteranno già i primi esami.

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