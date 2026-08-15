Tuttosport: “Sampdoria all’assalto di Calò, il Palermo sfoltisce: Diakité verso lo Zulte Waregem”

La Sampdoria guarda a uno dei protagonisti dell’ultima Serie B per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Nel mirino dei blucerchiati è finito Giacomo Calò, regista del Frosinone reduce da una stagione di altissimo livello. Sullo sfondo si muove anche il mercato delle altre squadre cadette, mentre il Palermo lavora alle uscite e ha definito la cessione di Salim Diakité in Belgio.

Come riportato da Tuttosport, la Sampdoria sarebbe pronta a entrare concretamente in azione per Calò dopo il weekend di Ferragosto, con il club concentrato al momento sull’impegno di Coppa Italia contro la Cremonese.





Sampdoria, Calò è il grande obiettivo per il centrocampo

Il profilo individuato dalla Samp è quello di un centrocampista capace di garantire esperienza, qualità e soprattutto numeri. Calò, 29 anni, è legato al Frosinone fino al 2029 ed è stato tra gli uomini determinanti nella promozione dei ciociari, chiudendo l’ultimo campionato con 10 gol e 15 assist.

Numeri che spiegano l’interesse blucerchiato. La Samp dispone già di elementi come Esposito, Abildgaard, Henderson e Conti, attualmente indisponibile, ma vuole aggiungere un altro giocatore di spessore alla mediana.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’assalto potrebbe partire concretamente dopo Ferragosto. L’operazione, tuttavia, non si presenta semplice: a Frosinone l’eventualità di perdere uno dei principali artefici della promozione non viene accolta favorevolmente.

Per Calò si tratterebbe inoltre di un ritorno alle origini, considerando che il centrocampista è cresciuto proprio nel settore giovanile della Sampdoria, dove ha militato dal 2012 al 2016.

Verschaeren si presenta, resta viva la pista Pierini

La Samp continua contemporaneamente a lavorare su più fronti. Resta aperta la possibilità di riportare in blucerchiato Nicholas Pierini, di proprietà del Sassuolo, mentre in uscita Fabio Depaoli continua a essere seguito dall’Avellino.

Una sua eventuale partenza potrebbe riaprire la porta all’ingaggio dello svincolato Zé Carlos, esterno portoghese di 28 anni ex Gil Vicente.

Intanto è diventato ufficiale l’arrivo di Yari Verschaeren, che ha raccontato anche il ruolo avuto dall’ex blucerchiato Dennis Praet nella sua scelta:

«Mi ha spiegato cosa significa questa società. Fredberg ha avuto un ruolo importante in questo mio passaggio. Abbiamo un ottimo rapporto dai tempi dell’Anderlecht. Mi è piaciuto il progetto».

Palermo, Diakité saluta: destinazione Belgio

Novità importante anche sul fronte Palermo. Come scrive Tuttosport, il club rosanero continua il lavoro per alleggerire l’organico e ha definito la partenza di Salim Diakité.

Il difensore franco-maliano, 26 anni, è destinato allo Zulte Waregem, formazione della massima serie belga. Un’operazione in uscita che consente al Palermo di proseguire nel processo di sistemazione della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi.

Verona su Merkaj, Juve Stabia scatenata

Tra le altre operazioni riportate da Tuttosport, il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Andréa Le Borgne dal Como in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il prossimo innesto potrebbe essere Nunzio Lella, nell’ambito dell’operazione che dovrebbe portare Montipò al Venezia.

L’Hellas si è inoltre inserito nella corsa a Silvio Merkaj del Südtirol. L’attaccante italo-albanese ha una valutazione di circa un milione di euro ed è seguito da diverse società.

Molto attiva anche la Juve Stabia, che ha ufficializzato Davide Bettella e sta stringendo per Nermin Karic dell’Entella, centrocampista seguito anche dal Catanzaro.

Catanzaro su Ciervo, Avellino ed Empoli pensano a Schiavi

Il Catanzaro ha invece accelerato per Riccardo Ciervo, esterno rientrato al Sassuolo dopo l’esperienza in prestito al Cesena.

Proprio il Cesena ha annunciato l’arrivo in prestito dal Bologna del difensore Mihajlo Ilić, reduce dall’esperienza con l’Anderlecht.

Secondo Tuttosport, infine, Avellino ed Empoli sono interessate a Nicolas Schiavi, centrocampista della Carrarese con contratto fino al 2027.

Il mercato della Serie B entra così nella fase decisiva: la Sampdoria prepara l’assalto a Calò per aggiungere un altro elemento di primo piano alla propria rosa, mentre il Palermo continua a lavorare soprattutto sulle uscite con la partenza di Diakité.