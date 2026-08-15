Repubblica: “Palermo-Lecce, Barbera verso il pienone: Inzaghi prepara l’assalto con Strefezza”

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Palermo-Lecce aprirà ufficialmente la stagione rosanero lunedì alle 21.15, nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, e al Barbera si prepara subito una cornice di pubblico importante. Sono infatti oltre 25 mila i biglietti già venduti, con l’impianto di viale del Fante che viaggia verso il tutto esaurito.

Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, dopo il rientro dalla tournée australiana la squadra di Filippo Inzaghi ha ripreso a lavorare a pieno ritmo al centro sportivo di Torretta. Palestra, lavoro sul campo ed esercitazioni tattiche per perfezionare il 4-2-3-1 su cui il tecnico ha insistito durante la preparazione.





Bani recupera, ballottaggio in difesa

Tra i pali non sembrano esserci dubbi: toccherà a Joronen. Sulle corsie difensive dovrebbero invece trovare spazio Pierozzi e Augello.

La buona notizia riguarda Bani. Il capitano ha superato i sintomi febbrili che gli avevano impedito di scendere in campo nelle amichevoli australiane ed è pronto a riprendersi una maglia al centro della retroguardia.

Per completare il reparto resta invece aperto il ballottaggio. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo indica Cassandro e Magnani tra i principali candidati, senza escludere Barba, mentre Ceccaroni appare al momento più indietro nelle gerarchie.

Segre avanti su Estevez

Qualche dubbio anche in mezzo al campo. Ranocchia dovrebbe rappresentare uno dei punti fermi, mentre al suo fianco si profila un duello tra Segre ed Estevez, con il primo leggermente favorito.

Più definito, almeno sulla carta, il reparto offensivo. Pohjanpalo sarà il riferimento centrale, mentre alle sue spalle Inzaghi prepara un terzetto ricco di qualità.

Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, a destra potrebbe esserci subito Strefezza, che contro la Juventus ha disputato soltanto gli ultimi minuti e adesso ha bisogno di aumentare gradualmente il proprio minutaggio. Per l’italo-brasiliano sarà anche una sfida dal sapore particolare, visto il suo passato proprio con il Lecce.

A sinistra dovrebbe partire Johnsen, con Vavassori pronto a rappresentare un’alternativa a gara in corso, mentre al centro della trequarti il favorito è Hernani, protagonista di una preparazione estiva positiva.

Il Lecce arriva con qualche problema

Anche Di Francesco deve fare i conti con alcune assenze. Il Lecce non avrà a disposizione lo squalificato Siebert, mentre rimangono da verificare le condizioni di Berisha, che ha lavorato individualmente.

Per il Palermo sarà dunque un primo banco di prova significativo, prima di spostare l’attenzione sul campionato e sull’esordio del 23 agosto contro la Juve Stabia.

Mercato, Brunori dice no al Bari

Sul mercato, intanto, continuano a tenere banco soprattutto le uscite. Repubblica Palermo, nell’articolo firmato da Alessandro Geraci, riferisce che il trasferimento di Diakité allo Zulte Waregem è ormai vicino alla definizione.

Più complessa la situazione di Brunori: l’attaccante avrebbe rifiutato il Bari e non intenderebbe prendere in considerazione eventuali proposte provenienti dalla Serie C, nemmeno nelle battute conclusive del mercato. Per Blin non sarebbero invece arrivate offerte, mentre Gomes è attualmente reintegrato nel progetto.

Probabile Palermo (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Bani, Magnani, Augello; Ranocchia, Segre; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.