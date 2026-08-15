Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (44) Brunori

Il mercato del Palermo si prepara a entrare in una nuova fase. Dopo il lavoro svolto per rinforzare l’organico a disposizione di Filippo Inzaghi, la priorità della dirigenza rosanero è adesso rappresentata dalle uscite. Solo dopo aver sistemato gli elementi che non rientrano nel progetto tecnico potranno essere valutati eventuali nuovi innesti.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il direttore sportivo Carlo Osti continua dunque a lavorare soprattutto sul fronte delle cessioni. La prima operazione ormai vicina alla definizione riguarda Diakité, destinato allo Zulte Waregem e in attesa dell’ufficialità del trasferimento.


Brunori, Blin e Buttaro da sistemare

Restano invece aperte le situazioni di Brunori, Blin e Buttaro, tutti fuori dal progetto tecnico. La posizione più delicata è quella dell’attaccante.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Brunori continua ad avere estimatori, ma non è stato ancora trovato l’incastro in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze del Palermo e quelle del calciatore.

Osti dovrà dunque proseguire il lavoro per alleggerire l’organico prima di poter eventualmente intervenire nuovamente in entrata.

Occhio a Le Douaron e Gyasi

Il mercato potrebbe però assumere contorni differenti qualora arrivassero offerte per calciatori attualmente inseriti nella rosa di Inzaghi. In questo senso, due situazioni da seguire con particolare attenzione sono quelle di Le Douaron e Gyasi.

Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Massimiliano Radicini, sottolinea infatti come le loro posizioni possano diventare determinanti nelle valutazioni relative al reparto offensivo.

Una loro eventuale partenza potrebbe modificare le strategie del Palermo e aprire lo spazio necessario per tornare sul mercato alla ricerca di ulteriori rinforzi.

La linea, comunque, resta chiara. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, prima dovranno essere definite le principali operazioni in uscita. Soltanto successivamente Osti potrà valutare se e come completare ulteriormente una rosa già profondamente rinforzata durante l’estate.

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