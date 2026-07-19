La Spagna è campione del mondo: Ferran Torres piega l’Argentina ai supplementari

La Spagna conquista il Mondiale 2026 battendo 1-0 l’Argentina dopo i tempi supplementari al termine di una finale combattuta e dominata per lunghi tratti dalla Roja.

Dopo 90 minuti chiusi sullo 0-0, con la Spagna protagonista assoluta e fermata più volte dalle straordinarie parate di Emiliano Martínez, la sfida si è decisa nel secondo tempo supplementare. Al 106′, Nico Williams ha servito un perfetto assist per Ferran Torres, bravo a inserirsi alle spalle della difesa argentina e a battere il portiere dell’Albiceleste con il gol che è valso il titolo mondiale.





L’Argentina, già rimasta in inferiorità numerica nel recupero dei tempi regolamentari per l’espulsione di Enzo Fernández (doppia ammonizione), non è riuscita a reagire, nonostante i tentativi finali di riaprire la partita.

I numeri raccontano una finale dominata dalla Spagna: ben 20 tiri complessivi contro nessuno dell’Argentina, a testimonianza della superiorità della squadra di Luis de la Fuente, premiata soltanto ai supplementari dopo aver trovato sulla propria strada uno straordinario Emiliano Martínez.

Con il successo per 1-0, la Roja si laurea campione del mondo 2026, riportando il trofeo iridato in Spagna dopo sedici anni dall’indimenticabile trionfo del 2010 in Sudafrica.