Palermo, Pierozzi: «Il gruppo è la nostra forza. Con questo spirito possiamo toglierci grandi soddisfazioni»

Nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, Niccolò Pierozzi ha parlato anche dell’inserimento dei nuovi arrivati, del rapporto con Vasic, del lavoro tattico che la squadra sta portando avanti e delle ambizioni del Palermo per la nuova stagione.

Il difensore ha elogiato l’atmosfera che si respira all’interno dello spogliatoio: «Il gruppo è coeso ed è davvero bello. Sono tutti ragazzi da dieci. I nuovi sono ottimi ragazzi, con Hernani avevo già giocato e mi ero trovato benissimo. Partire da una base del genere ci aiuta tanto».





Pierozzi ha poi raccontato un curioso retroscena sulla finale del Mondiale: «Ieri c’era chi tifava Argentina e chi Spagna. Questo dimostra quanto il gruppo sia unito: è proprio questa la nostra base».

Un pensiero anche per Vasic, con il quale condivide un forte legame: «Con Vasic siamo molto amici, andiamo anche in vacanza insieme. Il nostro rapporto è ottimo. Secondo me non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale e spero che rimanga con noi».

Sui carichi di lavoro e sulle prime uscite stagionali, Pierozzi ha spiegato: «Stiamo rispondendo bene ai carichi di lavoro. Anche nelle amichevoli la gente vuole vincere, ma non è semplice giocare con questi carichi sulle gambe».

Il difensore si è soffermato anche sull’adattamento al nuovo sistema di gioco: «Stiamo lavorando giorno dopo giorno sul nuovo modulo e speriamo di arrivare all’inizio del campionato già pronti e ben rodati».

Infine, uno sguardo agli obiettivi della squadra dopo il percorso della scorsa stagione: «Abbiamo costruito una base importante. Con 72 punti, di solito, si ottiene la promozione. Dobbiamo imparare a chiudere prima le partite e commettere meno errori. Se saremo quelli visti nell’ultima gara contro il Catanzaro, saranno in pochi a poterci contrastare. Arrivavo da mesi importanti e credo che la base ci sia. Abbiamo grande convinzione e vedremo, giornata dopo giornata, dove potremo arrivare».