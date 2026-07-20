Palermo, svelato lo Zagara Kit 2026/27: il nuovo completo ispirato ai colori e ai profumi della Sicilia

Il Palermo ha presentato ufficialmente lo Zagara Kit 2026/27, la nuova maglia che accompagnerà i rosanero nella prossima stagione. Attraverso i propri canali social, il club ha svelato il completo con un messaggio che richiama le radici dell’isola.

«La conca d’oro ci ha dato i suoi colori, sapori, profumi. E ora li portiamo in campo. 🍊

Sicilia, in tutti i sensi.

Zagara Kit 2026/27 🍊🍋»





La nuova divisa si distingue per una grafica ispirata ai colori degli agrumi e della zagara, simboli della tradizione siciliana, con dettagli in tonalità rosate e aranciate e finiture giallo chiaro. Sul petto trovano spazio il logo del Palermo, quello di Puma e il main sponsor Sicily by Car.