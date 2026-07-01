Cesena, UFFICIALE: Diamanti è il nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Dopo l’addio di Ashley Cole, il Cesena ha scelto il suo nuovo allenatore. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo sulla panchina di Alessandro Diamanti. L’ex fantasista del Palermo ha sottoscritto un contratto che lo lega ai romagnoli fino al 30 giugno 2028.

Questo il comunicato del club:


“Cesena FC comunica di aver affidato ad Alessandro Diamanti l’incarico di allenatore della prima squadra. Il nuovo tecnico bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Nato a Prato nel 1983, Diamanti è cresciuto calcisticamente nella squadra della propria città, prima di raggiungere rapidamente la Serie A. In massima serie ha saputo distinguersi per qualità tecnica e personalità, conquistandosi un posto tra i trequartisti più riconoscibili del calcio italiano degli ultimi vent’anni: dall’esordio nel massimo campionato tra le fila del Livorno, fino alle esperienze con Atalanta, Bologna e Palermo, passando anche per Brescia e Fiorentina, sono ben 200 le sue presenze totali in Serie A. Nella sua carriera, inoltre, ha vestito le maglie di West Ham United e Watford in Premier League, oltre a quella della Nazionale Italiana, con cui ha collezionato 17 presenze complessive prendendo parte ai Campionati Europei del 2012. Conclusa la propria carriera da calciatore con le esperienze internazionali in Cina, al Guangzhou Evergrande, e in Australia, al Melbourne City, Diamanti ha subito intrapreso con determinazione il percorso da allenatore, guidando per due stagioni la formazione Under 23 del club australiano e conseguendo nel frattempo l’abilitazione UEFA Pro presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. L’intera famiglia del Cesena FC è felice di accogliere mister Alessandro Diamanti alla guida della prima squadra bianconera e gli rivolge il più caloroso benvenuto a Cesena, augurandogli di poter raggiungere i migliori traguardi in questa nuova avventura”.

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