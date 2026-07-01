Empoli, il Como sfida Atalanta e Cagliari per Popov

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Il futuro di Bohdan Popov potrebbe essere lontano dall’Empoli. L’attaccante, protagonista di una stagione molto positiva in Serie B, continua ad attirare l’interesse di diversi club italiani e stranieri.

Secondo quanto riportato da TMW, nelle ultime ore anche il Como si è inserito nella corsa al giovane centravanti. Il club lariano ha effettuato un primo sondaggio per raccogliere informazioni sul giocatore e valuta la possibilità di avviare una trattativa nei prossimi giorni.


La concorrenza, però, resta folta. Da tempo sulle tracce di Popov ci sono anche Atalanta e Cagliari, mentre non mancano gli apprezzamenti da parte di alcune società estere, pronte a inserirsi nella corsa. La decisione sul futuro dell’attaccante dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, che potrebbero risultare decisivi per definire la sua prossima destinazione.

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