Sudtirol, blitz di Lovisa: in chiusura per Fabio Rispoli del Como
Blitz a sorpresa del direttore sportivo del Sudtirol, Fabio Lovisa. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club altoatesino sarebbe in chiusura per Fabio Rispoli, centrocampista classe 2006 di proprietà del Como.
Il giovane mediano potrebbe dunque proseguire la propria crescita in Serie B con la maglia del Sudtirol. Un’operazione che conferma l’attenzione del club verso i giovani talenti e che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.