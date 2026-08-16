Pisa, Aebischer verso l’Union Berlino

Il futuro di Michel Aebischer sembra essere sempre più lontano da Pisa. Il centrocampista svizzero è infatti vicino al trasferimento all’Union Berlino, con la trattativa ormai alle battute finali.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, le parti sono vicine alla chiusura dell’operazione. Aebischer, classe 1997, si prepara dunque a lasciare il club toscano per iniziare una nuova esperienza in Bundesliga. L’operazione è in fase avanzata e si attendono ora gli ultimi passaggi prima della definizione dell’accordo



