Pisa, Aebischer verso l’Union Berlino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Pisa SC v Udinese Calcio - Serie A

PISA, ITALY - SEPTEMBER 14: Michel Aebischer of Pisa Sporting Club in action during the Serie A match between Pisa SC and Udinese Calcio at Arena Garibaldi on September 14, 2025 in Pisa, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Il futuro di Michel Aebischer sembra essere sempre più lontano da Pisa. Il centrocampista svizzero è infatti vicino al trasferimento all’Union Berlino, con la trattativa ormai alle battute finali.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, le parti sono vicine alla chiusura dell’operazione. Aebischer, classe 1997, si prepara dunque a lasciare il club toscano per iniziare una nuova esperienza in Bundesliga. L’operazione è in fase avanzata e si attendono ora gli ultimi passaggi prima della definizione dell’accordo


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