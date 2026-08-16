Modena, definito l’arrivo di Acquah dal Torino

Continua a muoversi sul mercato il Modena, che ha definito l’arrivo di Wisdom Acquah, centrocampista di proprietà del Torino. Il club emiliano ha superato la concorrenza del Catanzaro e si prepara ad accogliere il giovane classe 2007.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è ormai definita e domani sono previste le visite mediche del giocatore, ultimo passaggio prima della firma e dell’ufficialità dell’operazione. Per Acquah è quindi vicina una nuova avventura nel campionato di Serie B.



