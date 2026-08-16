Sudtirol, UFFICIALE: dalla Juve Stabia arriva Giorgini
Continua a muoversi sul mercato il Sudtirol, con il ds Lovisa che riesce a garantirsi un nuovo rinforzo in difesa. Infatti, attraverso un comunicato sui propri canali, i biancorossi hanno ufficializzato l’acquisto dalla Juve Stabia di Andrea Giorgini. Il centrale difensivo, classe 2002, arriva a Bolzano a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2030.
“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Giorgini. Il difensore centrale classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2030”