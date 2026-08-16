Sudtirol, UFFICIALE: dalla Juve Stabia arriva Giorgini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
1i4a2915

Continua a muoversi sul mercato il Sudtirol, con il ds Lovisa che riesce a garantirsi un nuovo rinforzo in difesa. Infatti, attraverso un comunicato sui propri canali, i biancorossi hanno ufficializzato l’acquisto dalla Juve Stabia di Andrea Giorgini. Il centrale difensivo, classe 2002, arriva a Bolzano a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2030.

“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Giorgini. Il difensore centrale classe 2002 ha firmato un contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2030”


Altre notizie

Palermo Reggiana 2-1 (79) Brunori

Palermo, Brunori conteso da Modena e Cesena: duello di mercato per l’ex capitano

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
palermo pescara 5-0 (152) diakitè

Tuttosport: “Sampdoria all’assalto di Calò, il Palermo sfoltisce: Diakité verso lo Zulte Waregem”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (44) Brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
palermo catanzaro 3-2 (148) pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, quattro corazzate per la promozione: Palermo obbligato a provarci, Strefezza la ciliegina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
cf207353ee

Corriere dello Sport: “Como, nuovo assalto al Chelsea: dopo Chalobah spunta Delap. Genoa su Ferguson”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
palermo brescia 2-2 B (27) bettella

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Juve Stabia, preso Bettella e attesa per Correia. Avellino su Galazzi e Chipperfield”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Tuttosport: “Serie B, mercato: Pisa vicino a Correia e Pittarello, offerta per Petagna. Catanzaro in pole per Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo monza 0-3 (85) brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato riparte dalle cessioni: Brunori il nodo più delicato, occhi su Le Douaron e Gyasi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (137) giovane

Gazzetta dello Sport: “Serie B, mercato: Pisa all’assalto di Correia, Pittarello e Petagna. Catanzaro su Ciervo e Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
e05d7f2f13

Corriere dello Sport: “Mercato, Genoa su Ferguson. Vlahovic firma con il Besiktas, Atalanta: ufficiale Kristensen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Cremonese, ufficiale Elia. Juve Stabia su Bettella, l’Avellino tratta Depaoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026
IMG_8192

UFFICIALE: Artioli è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 13, 2026

Ultimissime

1i4a2915

Sudtirol, UFFICIALE: dalla Juve Stabia arriva Giorgini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
7875_di francesco lecce atalanta (2)

Palermo-Lecce, i convocati di Di Francesco: assente Berisha

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
WhatsApp Image 2026-08-16 at 16.02.45

Di Francesco presenta Palermo-Lecce: «Sfida non facile contro una delle favorite per la vittoria della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi: «Abbiamo tutte le possibilità per poter fare grandi cose quest’anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Immagine

Palermo, Inzaghi: «Contro il Lecce dobbiamo partire con il piede sull’acceleratore»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026