Palermo, Inzaghi: «Abbiamo tutte le possibilità per poter fare grandi cose quest’anno»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
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Pippo Inzaghi si prepara alla sua seconda stagione sulla panchina del Palermo con grande entusiasmo. Il tecnico rosanero ha parlato delle sue sensazioni alla vigilia della nuova annata: «Sono entusiasta di questo ambiente, entusiasta di questa società. Sono molto felice di allenare questi ragazzi».

Inzaghi si augura di vedere una crescita rispetto alla scorsa stagione: «Mi auguro che dimostrino in campo quello che mi fanno vedere tutti i giorni. Mi auguro di vedere una crescita rispetto all’anno scorso. Il gruppo è stato confermato, sono arrivati giocatori importanti. Abbiamo tutte le possibilità per poter fare grandi cose quest’anno».


Poi il tecnico ha commentato l’entusiasmo dei tifosi, dall’accoglienza al rientro dall’Australia fino ai circa 30.000 presenti al Barbera: «È inutile ripetersi sui tifosi. Sappiamo. Mi auguro che i nuovi abbiano già capito cosa vuol dire giocare per il Palermo».

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