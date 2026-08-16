Palermo, Inzaghi: «Contro il Lecce dobbiamo partire con il piede sull’acceleratore»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
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Il Palermo si prepara alla prima sfida ufficiale della stagione. Domani i rosanero affronteranno il Lecce in Coppa Italia, un appuntamento che permetterà alla squadra di Pippo Inzaghi di misurarsi subito contro un avversario di Serie A e di verificare sul campo il lavoro svolto durante il precampionato.

Alla vigilia della gara, il tecnico rosanero ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo, sottolineando innanzitutto l’emozione per il ritorno al Barbera: «Finalmente torniamo a casa, non vediamo l’ora. Sappiamo il clima che troveremo, non è più una sorpresa per noi. Speriamo di fare comunque una bella partita per preparare al meglio l’inizio di campionato. Siamo contenti comunque di tornare davanti alla nostra gente».


Dopo il ritiro in Val Gardena e la tournée in Australia, Inzaghi considera positiva la condizione raggiunta dalla squadra: «Penso che ci arrivi molto bene, abbiamo fatto un ottimo precampionato. Siamo arrivati da pochi giorni in Italia, però la squadra mi sembra che abbia recuperato bene il fuso. L’accoglienza dei tifosi mi auguro che ci abbia gasato ulteriormente».

Il tecnico si aspetta una gara intensa e, nonostante la differenza di categoria, chiede ai suoi massima determinazione: «Speriamo di fare una bella gara, tosta. Speriamo di riuscire a passare il turno. Anche se giochiamo contro una squadra di Serie A, dobbiamo pensare sempre al massimo risultato».

Il confronto con il Lecce rappresenterà inoltre un test importante in vista dell’inizio del campionato. «Penso che sia un ottimo banco di prova. Il miglior viatico possibile per preparare al meglio la partita con la Juve Stabia», ha spiegato Inzaghi, indicando nella sfida di Coppa Italia un passaggio fondamentale per arrivare pronti all’esordio in campionato.

Infine, l’allenatore rosanero ha tracciato la strada da seguire contro i salentini: «Cercheremo di andare in campo, fare la nostra partita, essere tosti. Partire con il pedale sull’acceleratore. E cercare di fare una grande gara, perché ne abbiamo bisogno. È la prima partita ufficiale, tra poco inizierà il campionato. Dobbiamo dimostrare di essere pronti».

L’obiettivo è dunque chiaro: sfruttare il palcoscenico della Coppa Italia per testare ambizioni e condizione, ma soprattutto per iniziare con il piede giusto una stagione nella quale il Palermo vuole essere protagonista.

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