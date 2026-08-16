Di Francesco presenta Palermo-Lecce: «Sfida non facile contro una delle favorite per la vittoria della Serie B»

Alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Palermo, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco. Il tecnico ha evidenziato l’importanza di questo incontro per continuare il cammino nella competizione, sottolineando le difficoltà di questa sfida.

«Abbiamo lavorato intensamente in questo periodo – ha spiegato Di Francesco – rinforzando le conoscenze dell’anno precedente mettendoci qualcosa di nuovo, soprattutto in fase offensiva, per diversificare qualcosa e cambiare delle dinamiche in costruzione»





Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto: «Siamo una squadra non definita e non definitiva. Stiamo aspettando gli acquisti finali. Ma la squadra ha lavorato bene preparando questa sfida non facile contro una delle favorite per la vittoria della Serie B»

E sul prossimo match di Coppa Italia contro il Palermo: «Il risultato di questa gara è importante, si gioca sempre per portare a casa la partita, avranno un pubblico importante dalla loro parte. Sarà una sfida difficile, contro una squadra che c’entra poco con la Serie B per la qualità»

Uno sguardo inoltre ai moduli usati finora: «I due sistemi di gioco adottati nel precampionato sono stati il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La novità maggiore è stata quella di aver messo nel mezzo Pierotti, che per necessità ora partirà da esterno. Rimarrà una linea a quattro dietro, poi valuteremo in base alle caratteristiche e alle situazioni della gara»

E sul caso Banda: «Con i ragazzi non abbiamo nemmeno affrontato l’argomento, ogni tanto ci abbiamo anche ironizzato. Io sono molto deluso, dal punto di vista umano e professionale. Cercheremo di prenderne uno più forte»

Infine, Di Francesco fa il punto sui giocatori a sua disposizione per l’incontro: «Ngom può essere il sostituto di Ramadani per intensità, anche lui è un maratoneta. Berisha sta effettuando i controlli per rientrare, è un giocatore molto importante per noi, può fare regista o mezzala. Abbiamo rimesso dentro Maleh, Gorter può ricoprire più ruoli, magari non da regista per il momento, ma è un calciatore bravo a uscire bene dal traffico. Anche il Pierotti di turno sta capendo come muoversi all’interno del campo»