Palermo-Lecce, i convocati di Di Francesco: assente Berisha
In vista del match di domani al Renzo Barbera tra Palermo e Lecce, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei 22 convocati per l’incontro. Oltre a Banda, resta fuori dalla lista il portiere Berisha.
Di seguito l’elenco dei convocati giallorossi:
Portieri: Falcone, Lupo, Penev.
Difensori: Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.
Attaccanti: Esteban, Geubbels, Laerke, N’Dri, Pierotti, Stulic