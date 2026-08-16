Palermo-Lecce, il “Renzo Barbera” si veste a festa: sold out per la prima stagionale

Il Renzo Barbera è pronto a spingere il Palermo. A poche ore dalla sfida contro il Lecce, lo stadio di viale del Fante si prepara a registrare il tutto esaurito per il primo appuntamento ufficiale della stagione. Domani sera, alle 21:15, i rosanero affronteranno i salentini nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, davanti a un pubblico pronto a riempire gli spalti.

Un segnale importante dell’entusiasmo che circonda la squadra di Filippo Inzaghi, chiamata a inaugurare la nuova stagione davanti al proprio pubblico. La sfida con il Lecce, formazione di Serie A, rappresenta infatti subito un banco di prova significativo per il Palermo e un’occasione per respirare nuovamente l’atmosfera delle grandi partite.





Il Barbera, dunque, è pronto a fare la sua parte. Tribune gremite, colori rosanero e il calore della tifoseria accompagneranno la squadra in una serata che mette in palio il passaggio del turno. Per il Palermo sarà anche il primo vero appuntamento della stagione per misurare ambizioni e condizione. E farlo con un Renzo Barbera sold out non può che rappresentare una spinta in più.