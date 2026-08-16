Calori incorona il Palermo: «È un gradino sopra le altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Calori-Brescia

 

Alessandro Calori guarda con interesse alla prossima stagione di Serie B e individua già le principali candidate alla promozione. Intervistato da TMW, l’ex allenatore di Brescia e Trapani ha indicato Palermo e squadre retrocesse dalla Serie A come le formazioni, almeno sulla carta, un gradino sopra le altre.

«Vedo le retrocesse e il Palermo un gradino sopra le altre», ha spiegato Calori, sottolineando però come la Serie B sia un campionato capace ogni anno di regalare sorprese e risultati inattesi.


L’ex tecnico si è soffermato anche sulla Serie A, indicando nella Fiorentina una delle squadre che più lo ha convinto sul mercato: «Ha fatto un mercato interessante». Tra le big, invece, Calori vede l’Inter come la squadra con maggiori certezze, pur riconoscendo che i nerazzurri si sono ulteriormente rinforzati.

 

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