Coppa Italia: l’Hellas Verona vince e va al prossimo turno, Entella sconfitto ai rigori

L’Hellas Verona supera la Virtus Entella al termine di una sfida combattuta e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Cagliari. Al Bentegodi i tempi regolamentari terminano sul 2-2, poi sono necessari i calci di rigore per decidere la qualificazione.

L’Entella parte bene e al 16’ passa in vantaggio con Bernat Guiu, bravo a sfruttare un lancio dalle retrovie, saltare Slotsager e battere Leali. La risposta del Verona è immediata: al 18’ Mattia Compagnon firma l’1-1 da pochi passi, dopo una conclusione di Harroui respinta dalla difesa ligure.





Al 36’ gli scaligeri completano la rimonta. È Amin Sarr a recuperare palla nella propria metà campo e involarsi verso la porta avversaria, prima di battere Del Frate con un preciso destro dal limite.

Nella ripresa il Verona prova a gestire il vantaggio, ma l’Entella cresce con il passare dei minuti. Leali è decisivo al 64’ su una conclusione ravvicinata di Forte, ma all’84’ arriva l’episodio che cambia nuovamente la partita: un cross di Tirelli colpisce il braccio di Slotsager e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Franzoni non sbaglia e firma il 2-2.

Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo. Dopo cinque minuti di recupero si va dunque ai calci di rigore.

La serie premia il Verona. Mulattieri, Kastanos ed Edmundsson trasformano per i gialloblù, mentre Bernede si fa parare il proprio tentativo. Per l’Entella segnano Felippe e Franzoni, ma Guiu calcia alto, Corona si fa parare il rigore e, al quinto tiro, Tirelli colpisce il palo.

Il Verona può così festeggiare la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove troverà il Cagliari.