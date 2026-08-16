Coppa Italia: l’Hellas Verona vince e va al prossimo turno, Entella sconfitto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Screenshot 2026-08-16 224859

 

L’Hellas Verona supera la Virtus Entella al termine di una sfida combattuta e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Cagliari. Al Bentegodi i tempi regolamentari terminano sul 2-2, poi sono necessari i calci di rigore per decidere la qualificazione.

L’Entella parte bene e al 16’ passa in vantaggio con Bernat Guiu, bravo a sfruttare un lancio dalle retrovie, saltare Slotsager e battere Leali. La risposta del Verona è immediata: al 18’ Mattia Compagnon firma l’1-1 da pochi passi, dopo una conclusione di Harroui respinta dalla difesa ligure.


Al 36’ gli scaligeri completano la rimonta. È Amin Sarr a recuperare palla nella propria metà campo e involarsi verso la porta avversaria, prima di battere Del Frate con un preciso destro dal limite.

Nella ripresa il Verona prova a gestire il vantaggio, ma l’Entella cresce con il passare dei minuti. Leali è decisivo al 64’ su una conclusione ravvicinata di Forte, ma all’84’ arriva l’episodio che cambia nuovamente la partita: un cross di Tirelli colpisce il braccio di Slotsager e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Franzoni non sbaglia e firma il 2-2.

Nel finale nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol decisivo. Dopo cinque minuti di recupero si va dunque ai calci di rigore.

La serie premia il Verona. Mulattieri, Kastanos ed Edmundsson trasformano per i gialloblù, mentre Bernede si fa parare il proprio tentativo. Per l’Entella segnano Felippe e Franzoni, ma Guiu calcia alto, Corona si fa parare il rigore e, al quinto tiro, Tirelli colpisce il palo.

Il Verona può così festeggiare la qualificazione ai sedicesimi di finale, dove troverà il Cagliari.

Altre notizie

de giorgio

Juve Stabia, De Giorgio dopo la sconfitta in Coppa Italia: «Ripartiamo dallo spirito del secondo tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Screenshot 2026-08-16 215350

Coppa Italia, Verona-Entella 2-1 all’intervallo: rimonta gialloblù

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Calori-Brescia

Calori incorona il Palermo: «È un gradino sopra le altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
rispoli-le-lacrime-della-mamma-e-un-abbraccio-commovente_d_ilEjaeM

Sudtirol, blitz di Lovisa: in chiusura per Fabio Rispoli del Como

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Pisa SC v Udinese Calcio - Serie A

Pisa, Aebischer verso l’Union Berlino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
IMG_4739-2048x1366

Modena, definito l’arrivo di Acquah dal Torino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Screenshot 2026-08-16 165149

Hellas Verona, in arrivo Nicolas Musat

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
1i4a2915

Sudtirol, UFFICIALE: dalla Juve Stabia arriva Giorgini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
palermo pescara 5-0 (152) diakitè

Tuttosport: “Sampdoria all’assalto di Calò, il Palermo sfoltisce: Diakité verso lo Zulte Waregem”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
palermo catanzaro 3-2 (148) pohjanpalo

Gazzetta dello Sport: “Serie B, quattro corazzate per la promozione: Palermo obbligato a provarci, Strefezza la ciliegina”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
palermo brescia 2-2 B (27) bettella

Corriere dello Sport: “Serie B, mercato: Juve Stabia, preso Bettella e attesa per Correia. Avellino su Galazzi e Chipperfield”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

Tuttosport: “Serie B, mercato: Pisa vicino a Correia e Pittarello, offerta per Petagna. Catanzaro in pole per Giovane”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 14, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-16 224859

Coppa Italia: l’Hellas Verona vince e va al prossimo turno, Entella sconfitto ai rigori

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
de giorgio

Juve Stabia, De Giorgio dopo la sconfitta in Coppa Italia: «Ripartiamo dallo spirito del secondo tempo»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
IMG-20260816-WA0249

Coppa Italia, Lazio-Mantova 0-0 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Screenshot 2026-08-16 215350

Coppa Italia, Verona-Entella 2-1 all’intervallo: rimonta gialloblù

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
Calori-Brescia

Calori incorona il Palermo: «È un gradino sopra le altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026