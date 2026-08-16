Coppa Italia, clamoroso all’Olimpico: il Mantova elimina la Lazio

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 16, 2026
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Clamorosa eliminazione all’Olimpico: il Mantova supera 2-0 la Lazio e accede ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. La squadra di Francesco Modesto resiste alla pressione biancoceleste, passa in vantaggio con Ruocco al 75’ e chiude definitivamente i conti al 96’ con Cajazzo.

La Lazio parte forte e sfiora subito il vantaggio. Al 3’ Dele-Bashiru colpisce il palo, poi sulla ribattuta Dia trova la pronta risposta di Bardi. I biancocelesti continuano a spingere, ma il Mantova riesce a rendersi pericoloso con Ruocco e Gliozzi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.


Nella ripresa la Lazio aumenta la pressione. Al 66’ Cancellieri ha una grande occasione a tu per tu con Bardi, ma non riesce a trovare la porta. Gattuso prova a cambiare la partita inserendo anche Frattesi, all’esordio con la maglia biancoceleste, ma il gol non arriva.

Al 75’ è invece il Mantova a colpire. Trimboli verticalizza per Bragantini, che entra in area e serve al centro Ruocco: l’attaccante si inserisce perfettamente e batte Mandas per lo 0-1.

La Lazio si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma il Mantova resiste. Quando la partita sembra ormai destinata a chiudersi con il successo di misura degli ospiti, al 96’ arriva il raddoppio: è Cajazzo a firmare il definitivo 0-2, facendo esplodere la panchina e la squadra ospite.

 

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