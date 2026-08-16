Juve Stabia, De Giorgio dopo la sconfitta in Coppa Italia: «Ripartiamo dallo spirito del secondo tempo»

La Juve Stabia saluta la Coppa Italia con una sconfitta per 4-1 sul campo del Frosinone, ma il tecnico gialloblù ha scelto di guardare soprattutto alla reazione mostrata dalla squadra nella ripresa. Dopo un primo tempo complicato, chiuso sul 3-0, le Vespe hanno trovato il modo di riaprire la partita con Candellone e di mantenere un atteggiamento combattivo fino alla fine.

«Si è visto lo spirito giusto, si è vista la Juve Stabia che vogliamo», ha spiegato l’allenatore nel post partita. Il tecnico ha sottolineato in particolare l’approccio mostrato dopo l’intervallo: «Mi è piaciuta molto la reazione sul 3-0, come si è approcciata in campo nel secondo tempo. Credo che noi dobbiamo ripartire da là».





Un concetto ribadito anche nelle dichiarazioni successive: «È il punto di partenza dal quale ripartire. Mi è piaciuto l’approccio di una squadra che fa la sua partita, al di là del risultato, non molla niente fino alla fine. Fino a quando abbiamo avuto le forze siamo stati in partita, perché poi l’avevamo, tra virgolette, riaperta».

La sconfitta contro il Frosinone rappresenta dunque un primo esame per la Juve Stabia, che avrà poco tempo per lavorare sugli aspetti da migliorare. Il prossimo appuntamento sarà infatti ancora più importante: domenica prossima le Vespe affronteranno il Palermo nella prima giornata del campionato di Serie B. La gara del Benito Stirpe era stata indicata alla vigilia proprio come un banco di prova in vista dell’esordio in campionato.

Dal ko in Coppa Italia, quindi, la Juve Stabia prova a portarsi dietro soprattutto lo spirito mostrato nella ripresa. L’obiettivo sarà trasformare quella reazione in un punto di partenza concreto in vista della sfida contro i rosanero.