Coppa Italia, Lazio-Mantova 0-0 all’intervallo

Termina a reti inviolate il primo tempo della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova. All’Olimpico il risultato è ancora sullo 0-0, nonostante diverse occasioni da entrambe le parti.

La Lazio parte forte e al 3’ va vicinissima al vantaggio: Dele-Bashiru colpisce il palo con una conclusione deviata, poi Dia trova la pronta risposta di Bardi sulla ribattuta. Poco dopo è Cancellieri a calciare alto.





Il Mantova, però, non resta a guardare e crea diversi pericoli. Ruocco ci prova in più occasioni dalla distanza, mentre Mandas è attento sulle conclusioni di Silva e Gliozzi. Al 38’ il portiere biancoceleste si supera anche sul colpo di testa di Ilie, deviando il pallone in corner.

Nel finale ci prova anche Rovella dalla distanza, senza trovare la porta. Dopo tre minuti di recupero, le due squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.