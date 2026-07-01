Avellino, Martinelli nel mirino: i biancoverdi sfidano Sampdoria e Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK ALLENAMENTO FIORENTINA RITIRO

GERMOGLI PH: 15 LUGLIO 2025 BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK ALLENAMENTO FIORENTINA RITIRO NELLA FOTO MARTINELLI

L’Avellino guarda al futuro della porta e tra i profili seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Tommaso Martinelli, estremo difensore classe 2006 di proprietà della Fiorentina. Dopo i mesi trascorsi alla Sampdoria, dove ha trovato spazio risultando determinante nella corsa salvezza dei liguri, il giovane portiere è destinato a lasciare nuovamente Firenze per accumulare esperienza.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, la Fiorentina è orientata a concedergli un’altra stagione in prestito, ritenendo che un campionato da protagonista in Serie B rappresenti il percorso migliore per la sua crescita.


In questo scenario si è inserito con forza l’Avellino, che nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con il club viola. I rapporti tra le due società sono già ben avviati, anche perché si discute parallelamente di altri giovani della formazione toscana.

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Infatti, sempre secondo quanto riportato da TMW, la Sampdoria vorrebbe riportare Martinelli a Genova dopo l’esperienza positiva della scorsa stagione, mentre anche il Cesena ha manifestato interesse per il portiere. La corsa è quindi aperta e la decisione sul suo futuro arriverà nelle prossime settimane

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