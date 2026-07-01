Avellino, D’Ausilio verso il prestito all’Iraklis di Mazzarri

Nuova esperienza all’estero in vista per Michele D’Ausilio. Il trequartista di proprietà dell’Avellino, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è infatti a un passo dal trasferimento in prestito all’Iraklis Salonicco, club greco allenato da Walter Mazzarri.

L’operazione è ormai in definizione e porterà il classe 1999 in Grecia, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con la massima serie ellenica dopo l’ultima stagione disputata in prestito con la maglia del Catania.



