Avellino, D’Ausilio verso il prestito all’Iraklis di Mazzarri

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
d'ausilio-3

Nuova esperienza all’estero in vista per Michele D’Ausilio. Il trequartista di proprietà dell’Avellino, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è infatti a un passo dal trasferimento in prestito all’Iraklis Salonicco, club greco allenato da Walter Mazzarri.

L’operazione è ormai in definizione e porterà il classe 1999 in Grecia, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con la massima serie ellenica dopo l’ultima stagione disputata in prestito con la maglia del Catania.


 

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