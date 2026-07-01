Palermo, il saluto di Gomis: «È stato un onore lottare per questi colori e questa città»

Si chiude ufficialmente l’avventura di Alfred Gomis con la maglia del Palermo. Dopo il saluto del club, arrivato nelle scorse ore attraverso i canali social, anche il portiere senegalese ha voluto dedicare un lungo e sentito messaggio alla città, ai tifosi e alla società rosanero.

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gomis ha ripercorso gli anni vissuti in Sicilia, ringraziando tutti coloro che hanno fatto parte del suo percorso.





«Termina ufficialmente il mio percorso al Palermo FC. Voglio ringraziare tutta Palermo, a partire dalla città e le persone che la rendono magica. E che dire dei nostri tifosi, che sono riconosciuti in tutta Italia per la loro grande passione? Avete trasmesso calore e appartenenza ogni minuto di ogni partita. Semplicemente fantastici».

Il portiere ha poi rivolto un pensiero alla società, al City Football Group e ai compagni di squadra:

«Ci tengo a ringraziare tutti i membri della società e i compagni che ho avuto la fortuna di incontrare in questi anni. A partire dal Presidente Mirri, passando per tutto il City Football Group e tutte le persone che permettono al Palermo FC d’essere un grande club, lavorando nell’ombra ogni giorno con massima dedizione. Un grande abbraccio a tutti».

Infine, il saluto conclusivo, ricco di emozione:

«È stato un piacere ed un onore lottare per questi colori e questa città. 🩷🖤 Alfred».

Tra i primi a commentare il post è stato anche il difensore Giangiacomo Magnani, che ha scritto: «In bocca al lupo Alfredone! Ti si vuole bene», accompagnando il messaggio con un cuore rosanero.

Con la scadenza del contratto, Gomis lascia il Palermo dopo tre stagioni, segnate anche dal grave infortunio che ne ha condizionato il percorso, ma con il forte affetto della tifoseria rosanero.