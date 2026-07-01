Roma, ufficiale la cessione di Alessandro Romano al Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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La Roma ha ufficializzato la cessione di Alessandro Romano al Cagliari. Il centrocampista classe 2006 si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con obbligo di riscatto, chiudendo così la sua esperienza in giallorosso.

Nelle scorse settimane Alessandro Romano era stato accostato con insistenza al Palermo, con diverse indiscrezioni che avevano indicato il talento della Roma tra i principali obiettivi della dirigenza rosanero per rinforzare il centrocampo con un profilo giovane e di prospettiva.


Il club capitolino, attraverso una nota ufficiale, ha salutato il giocatore: «L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con il Cagliari per la cessione di Alessandro Romano. L’operazione si conclude in prestito con obbligo di riscatto. Classe 2006, Romano ha collezionato 2 presenze in giallorosso. Nel gennaio 2026 era passato allo Spezia a titolo temporaneo. In bocca al lupo per il futuro, Alessandro!»

Per Romano si apre adesso una nuova avventura con la maglia del Cagliari, mentre il Palermo dovrà orientarsi su altri obiettivi per completare il reparto di centrocampo.

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