Palermo, torna di moda Elia: i rosanero seguono l’esterno dell’Empoli

Il nome di Salvatore Elia torna a incrociare quello del Palermo. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it, il club rosanero è tornato a seguire con interesse l’esterno offensivo dell’Empoli, già a un passo dal trasferimento in Sicilia durante la scorsa estate.

Come ricorda PianetaEmpoli.it, dodici mesi fa la trattativa tra il Palermo ed Elia era arrivata a uno stadio molto avanzato, quando il giocatore vestiva ancora la maglia dello Spezia. L’operazione, però, si arenò nelle fasi finali e la dirigenza rosanero decise di virare su altri profili per completare la corsia esterna, permettendo così all’Empoli di chiudere l’acquisto del classe 1999.





Secondo PianetaEmpoli.it, la stagione disputata da Elia in azzurro è stata nel complesso positiva. L’esterno si è rivelato uno dei giocatori più continui e determinanti della squadra, mettendo in mostra accelerazione, corsa e qualità negli ultimi metri. Soltanto alcuni problemi fisici nel finale di campionato ne hanno limitato il rendimento.

Al momento, precisa PianetaEmpoli.it, non esistono trattative concrete tra Palermo ed Empoli. Tuttavia, il profilo dell’esterno continua a essere monitorato dalla società rosanero in vista delle prossime settimane di mercato.

Sempre secondo PianetaEmpoli.it, Elia percepisce un ingaggio importante e, qualora non dovessero arrivare novità sul fronte societario dell’Empoli con l’ingresso di nuovi soci, potrebbe rappresentare uno dei calciatori sacrificabili per garantire un’importante operazione economica al club toscano.

Oltre al Palermo, conclude PianetaEmpoli.it, anche il Benevento starebbe seguendo con attenzione la situazione dell’esterno offensivo.